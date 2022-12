Matheus Ferraz ampliou contrato por mais três meses no Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 08/12/2022 15:58

Rio - No fim de novembro, o Fluminense renovou com Matheus Ferraz por mais três meses. O zagueiro teria contrato com o clube carioca apenas até o fim do ano. Porém, como sofreu lesão e passou por uma cirurgia no joelho esquerdo entre julho e agosto, ele teve seu vínculo estendido para concluir sua recuperação.

No entanto, para o empresário do jogador, Nilson Moura, o zagueiro ainda tem chance de atuar no Cariocão em 2023. O Fluminense tem estreia marcada para o dia 14 de janeiro, contra o Resende. "Ele vai tratar da lesão e com certeza dará tempo de ir para o Campeonato Carioca. Vamos aguardar. A cabeça dele está tranquila", disse o agente em entrevista ao portal "NetFlu".

Na temporada de 2022, Matheus Ferraz só entrou em campo no empate sem gols com o Boavista, em março, pelo Campeonato Carioca. Depois disso, não foi mais opção de Abel Braga, nem de Fernando Diniz, quando assumiu o Fluminense em maio. No Tricolor desde 2019, ele disputou 66 jogos e marcou quatro gols.