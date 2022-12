O zagueiro Manoel marcou o gol que selou o empate do Fluminense contra o São Paulo no Morumbi - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 08/12/2022 20:41 | Atualizado 08/12/2022 20:41

Rio - Nesta quinta-feira, o Fluminense anunciou a renovação de Manoel, que tinha contrato com o Tricolor apenas até abril do próximo ano. O novo acordo é válido até o fim de 2024, com opção de extensão até 2025.

"Estou muito feliz com essa renovação e por poder dar sequência no meu trabalho aqui no Fluminense. Foi um ano especial, e acho que temos grandes coisas para conquistar. Agradeço a todos do clube pela confiança no meu trabalho e à torcida pelo carinho que venho recebendo. Agora temos mais um tempo juntos para fazermos história”, disse Manoel, ao site oficial do Fluminense.

O zagueiro chegou ao Tricolor no início de 2021, mas se destacou em 2022. Na última temporada, Manoel disputou 51 jogos, marcou sete gols e deu duas assistências. Além disso, de acordo com o site "SofaScore", ele recuperou 173 bolas, teve 31 desarmes, conseguiu 35 interceptações e acertou 90% dos passes tentados.



Vale lembrar que o Flu tem se movimentado nos bastidores para garantir a permanência de nomes importantes do time. Antes de Manoel, o clube acertou as renovações de Cano, Ganso e do técnico Fernando Diniz.