Thiago Silva é ídolo da torcida do FluminenseDivulgação

Publicado 24/12/2022 13:12

Rio - Sonho antigo da torcida do Fluminense e do presidente Mário Bittencourt, Thiago Silva pode voltar a vestir a camisa tricolor em 2023. De acordo com o portal "Netflu", o clube está trabalhando na estruturação de um projeto para ter o zagueiro no segundo semestre.

Thiago Silva tem contrato com o Chelsea-ING até o dia 30 de junho. Com isso, ele estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de 1º de janeiro. O Fluminense tentará convencer o zagueiro de retornar ao Brasil.

A tendência é que o Fluminense não enfrente a concorrência do Chelsea para ter Thiago Silva. O clube inglês, inclusive, já busca um substituto para o zagueiro brasileiro. O croata Josko Gvardiol, um dos destaques da Copa do Mundo do Catar, é um dos nomes na mira.