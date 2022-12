Vitor Mendes foi o segundo reforço do Fluminense anunciado para a temporada 2023 - Foto: Reprodução/Instagram @vitormendessoficial

Publicado 23/12/2022 11:45

Nesta sexta-feira, o zagueiro Vitor Mendes se manifestou nas redes sociais para comemorar o acerto com o Fluminense. Além dos agradecimentos pela oportunidade de defender o Flu, ele falou sobre a expectativa de jogar no Maracanã lotado e mandou uma mensagem para a torcida tricolor.

"Feliz demais em vestir a camisa desse gigante do futebol brasileiro. Mal posso esperar para jogar com o Maracanã lotado e representando as cores do Fluminense. Agradeço a diretoria e a comissão técnica pela confiança no meu trabalho e por me darem essa oportunidade de vestir esse escudo no peito. Agradeço a Deus, pois sem a graça Dele nada disso seria possível. Também a minha família amigos e meus empresários por todo o apoio desde sempre. Torcedor Tricolor, não vejo a hora de te encontrar nos estádios e retribuir em campo todo o carinho que tenho recebido fora dele. Nossa história tá só começando", escreveu o defensor.

TRICOLOR REFORÇADO PARA 2023

Além de Vitor Mendes, que pertence ao Atlético-MG e chegou ao Tricolor por empréstimo válido até o fim de 2023, o Fluminense também acertou as chegadas de outros cinco reforços. São eles: o atacante Keno, o lateral-direito Guga, o lateral-esquerdo Jorge, o meia-atacante Lima e o goleiro Vitor Eudes.

O Flu ainda trabalhou nos bastidores para renovar com peças importantes do time de Fernando Diniz. Cano, Ganso, André, Manoel e o próprio treinador tiveram os vínculos renovados com o clube das Laranjeiras.