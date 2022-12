Camilo Cándido - Reprodução

Publicado 22/12/2022 13:24

Rio - Antes de fechar com Jorge, o Fluminense tentou a contratação do uruguaio Camilo Cándido, do Nacional-URU, para a lateral esquerda. No entanto, o Tricolor acabou desistindo da negociação por não concordar com a postura do estafe do jogador durante as conversas. As informações são do portal "Netflu".

Segundo o portal, a impressão que ficou para a diretoria do Fluminense foi de que os representantes de Cándido estavam tentando "fazer leilão" para conseguir um valor maior na negociação pelo jogador. A partir daí, o Fluminense decidiu focar na contratação de Jorge, mesmo sabendo que ele recebia no Palmeiras um salário muito maior do que o uruguaio no Nacional.

Para negociar Camilo Cándido, o Nacional deseja uma proposta de pelo menos R$ 10 milhões. O jogador foi eleito o melhor lateral-esquerdo do último Campeonato Uruguaio.