Keno é o novo reforço do Fluminense - Pedro Souza/Atlético-MG

Keno é o novo reforço do FluminensePedro Souza/Atlético-MG

Publicado 21/12/2022 18:56 | Atualizado 21/12/2022 18:57

Rio - Novo reforço do Fluminense, o atacante Keno desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (21), para assinar seu contrato. O jogador conversou com a imprensa presente no aeroporto, e falou pela primeira vez como jogador do Tricolor.

"Estou feliz. Espero fazer minha parte no Fluminense, que seja um 2023 de vitórias. Espero conhecer meus companheiros novos para fazer uma campanha muito boa", disse, antes de completar:

"A Libertadores é muito difícil, todos querem ganhar, todos sabem a importância. Eu venho para somar, espero estar feliz, independente de quem vai jogar. Espero poder ajudar minha equipe", destacou.

Keno também falou sobre a expectativa de jogar ao lado de Germán Cano, e elogiou o argentino.

"Espero que possamos fazer muitos gols. (Germán Cano) É um atacante que dispensa comentários. Estou muito feliz de fazer essa dupla com ele", finalizou o novo atacante do Fluminense.

Cria da base do América-SE, Keno chega ao 13º clube de sua carreira. O jogador se destacou nas passagens que teve no Santa Cruz, no Palmeiras e no Atlético-MG. O atacante também tem experiências internacionais, quando defendeu o Atlas, do México, o Pyramids F.C., do Egito e o Al Jazira, dos Emirados Árabes.