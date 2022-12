Jorge, lateral do Palmeiras - Divulgação

Publicado 21/12/2022 12:03

Rio - Bastante ativo no mercado neste fim de ano, o Fluminense segue em busca de um lateral-esquerdo. Após fazer oferta por Gabriel Suazo, do Colo-Colo-CHI, e sondar Camilo Cándido, do Nacional-URU, o Tricolor tem um novo alvo: Jorge, revelação do Flamengo e que atualmente defende o Palmeiras. A informação é do site "Netflu".

Apesar do interesse do Fluminense, a negociação por Jorge não é fácil. O Palmeiras não se opõe a emprestar o jogador, que tem sido pouco aproveitado, mas o alto salário dificulta o acerto com o Tricolor. Atualmente, o lateral tem seus vencimentos na casa de R$ 1 milhão por mês. Nas negociações, que se arrastam desde setembro, clube carioca busca um acordo para que o Verdão arque com pelo menos 60% do valor, mas os paulistas se mostraram irredutíveis.

Jorge é um desejo antigo do Fluminense. Em 2021, antes do jogador fechar com o Palmeiras, o clube das Laranjeiras chegou a cogitar uma investida pelo jogador, mas se assustou com os valores e recuou.

O nome de Jorge foi indicado ao Fluminense pelo técnico Fernando Diniz, que quer a chegada de um nome para a lateral esquerda. O treinador também sugeriu Felipe Jonathan, com quem trabalhou no Santos, mas o Peixe não cogita se desfazer do jogador neste momento.

Jorge surgiu entre os profissionais do Flamengo em 2015 e, após boas atuações, foi negociado com o Monaco em 2017, por R$ 28,8 milhões. Em seguida, o lateral acumulou passagens por Porto, Santos e Basel, até chegar ao Palmeiras em 2021, onde acabou não se firmando.