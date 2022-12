Edmundo - Reprodução

Publicado 19/12/2022 19:30

Apesar da grande expectativa em 2004, o chamado 'quadrado mágico' do Fluminense, formado por Romário, Edmundo, Roger e Ramon, não deu muitas alegrias à torcida e pouco funcionou. Segundo o Animal, um dos motivos para o insucesso daquele ataque tricolor foi a falta de comprometimento.

Edmundo citou o desafeto Romário e também Roger como dois que sempre atrasavam os treinos nas Laranjeiras.



"Não dá para jogar quatro contra onze, mas tem todo um contexto geral. Romário nunca ia treinar. Roger, por sua vez, a namorada morava em São Paulo, ele dormia lá e voltava para treinar no Rio de Janeiro. Chegava atrasado todos os dias. Muitas vezes a gente ficava no campo batendo bola esperando a chegada dos dois", revelou o Animal em participação no canal de YouTube 'Vilella Viajante Tricolor'.



Ainda segundo Edmundo, a troca de treinador, com a demissão do técnico Ricardo Gomes, mudou a situação. No lugar ficou o até então auxiliar Alexandre Gama, que comprou briga com Romário. Foi contra ele que o Baixinho soltou a célebre frase "Chegou agora e já quer sentar na janela".



"Eu admiro muito (Alexandre Gama), porque ele teve personalidade. Disse que assumiria se pudesse tomar as atitudes que queria tomar. E ele afastou o Romário e o Roger. O Roger deu 'migué' falando que estava machucado. Depois disso, o time ficou 10, 11 partidas sem perder. Tivemos uma ascensão grande. Eu e Ramon continuamos, porque a gente tinha uma vida tranquila, era profissional, treinava e se dedicava". completou o ex-jogador.