Cano é um dos principais jogadores do Fluminense - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 19/12/2022 12:05 | Atualizado 19/12/2022 12:35

Depois de fechar a temporada 2022 em alta, o Fluminense sonha em conquistar a Copa Libertadores em 2023. É o que garantiu o atacante Germán Cano. Em entrevista ao "ge", o artilheiro do Tricolor falou sobre a expectativa de jogar a competição diante da torcida no Maracanã e ressaltou que o grupo fará de tudo para conquistar o título inédito.

"Muito boa. Vai ser lindo, especial, poder jogar a Libertadores no Maracanã com toda a nossa torcida, que apoia sempre. Espero poder ajudar o time. Vamos fazer de tudo para poder ganhar essa Libertadores. A gente sonha com isso", disse Cano.

O atacante, vale lembrar, viveu a melhor temporada da carreira em 2022. No total, marcou 44 gols e distribuiu sete assistências em 70 partidas disputadas. Assim, foi o artilheiro do Brasileirão e, empatado com Giuliano, do Corinthians, da Copa do Brasil.

Outro tema da entrevista foi Jhon Arias. Peça importante do time de Fernando Diniz, o colombiano tem contrato até o dia 18 de agosto de 2025. No entanto, em novembro, ele disse que era cedo para falar se ficaria ou sairia do Flu. A declaração preocupou os tricolores na época.

"Ele (Jhon Arias) já sabe, falo sempre com ele: 'Você tem que ficar o próximo ano para ganhar a Libertadores'. Com certeza ele vai ficar", afirmou o atacante.