Publicado 17/12/2022 16:27

Rio - O Ceará acertou a contratação do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que pertencia ao Fluminense. O jogador, de 31 anos, tinha vínculo com o Tricolor até dezembro de 2022 e assinou com o Vozão até novembro do ano que vem para disputar a Série B. Caso o clube conquiste o acesso à primeira divisão do Brasileiro, o jogador poderá ter seu contrato renovado a partir de uma cláusula automática.

Jogador do Fluminense desde 2020, Danilo Barcelos tem passagem por outros clubes cariocas como Botafogo e Vasco, nos quais não deixou saudades. Sem espaço no Tricolor com as chegadas de Mário Pineida e Cristiano, ele foi relacionado em apenas duas partidas em 2022, mas não entrou. Após, ele foi emprestado ao Goiás, onde ficou até o fim da temporada.

No Fluminense, ele disputou 41 jogos, marcou um gol e deu sete assistências. Já no Esmeraldinho, na última temporada, ele atuou em 31 partidas e deu dois passes para gols.