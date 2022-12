Keno tem negociações avançadas com o Fluminense - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Keno tem negociações avançadas com o FluminenseFoto: Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 17/12/2022 13:18

Rio - O Fluminense chegou a um acordo com o atacante Keno, do Atlético-MG. O jogador de 33 anos é aguardado no Rio para assinar contrato e se tornar mais um reforço para 2023. O Tricolor pagará 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões na cotação atual) ao Galo pelo negócio.

De férias em Salvador, Keno não se reapresentou ao Atlético-MG, na última quarta-feira, após ter sido liberado pela diretoria para negociar com o Fluminense. O jogador está definindo as últimas questões burocráticas com o time mineiro antes de seguir para o Rio. A expectativa é de que ele seja anunciado antes do Natal.

Keno é o terceiro reforço do Fluminense para 2023. Além do atacante, o Tricolor já anunciou o lateral Guga e acertou a chegada do zagueiro Vitor Mendes. Curiosamente, todos os jogadores pertenciam ao Atlético-MG.

Keno foi o autor dos dois gols na virada sobre o Bahia, que decretou o título do Atlético-MG no Brasileirão de 2021. Ao todo, foram 123 partidas pelo Galo e 23 gols. Ele chegou ao clube em 2020, contratado por R$ 12 milhões, e tem vínculo até dezembro de 2023.