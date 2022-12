Mário Bittencourt pede R$ 15 milhões para chegar a um acordo - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Mário Bittencourt pede R$ 15 milhões para chegar a um acordoFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 16/12/2022 11:44

Rio - Após travar impasse com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) , o Fluminense está a caminho de um acordo e deverá assinar o contrato quanto aos direitos de transmissão do Campeonato Carioca de 2023. Em cerimônia de posse de seu segundo mandato à frente do Tricolor, o presidente Mário Bittencourt falou sobre a situação, que também caminha para o Flamengo.

"Estamos em discussão ainda. Vocês sabem nossa posição, que é uma posição a nível estadual e nacional, da diminuição da diferença que existe hoje. Estamos fazendo uma proposta que entendemos que o Fluminense vai estar bem posicionado. O que é isso? É estar remunerado de acordo com aquilo que o Fluminense acha justo para o tamanho da competição, do apelo dos seus jogos. Estamos caminhando para fechar, mas com valores muito acima do que o Fluminense iria receber na primeira proposta", disse Mário.

A primeira proposta era de R$ 15 milhões para o Flamengo e de R$ 10 milhões para Fluminense, Botafogo e Vasco, mas a dupla Fla-Flu não concordou. Ao decorrer das conversas, chegou-se à uma última proposta ao Tricolor de R$ 14 milhões, segundo o jornalista Victor Lessa. A diretoria, no entanto, quer R$ 15 milhões para fechar o negócio.