Marcos Felipe - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Marcos FelipeMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 15/12/2022 09:00 | Atualizado 15/12/2022 09:13

Rio - O goleiro Marcos Felipe, de 26 anos, recebeu uma proposta para defender o Bahia por empréstimo. Apesar do desejo do jogador de respirar novos ares, a decisão do Fluminense sobre a situação ainda não foi tomada. De acordo com informações do portal "NetFlu", o clube carioca deseja renovar o vínculo com o arqueiro por mais um ano, antes de aceitar a sua liberação.

Marcos Felipe foi titular do Fluminense em boa parte da temporada de 2020 e em toda a temporada de 2021. Neste ano com a chegada de Fábio, perdeu espaço. Apesar disso, o goleiro é visto como um jogador de qualidade e o clube carioca acredita que futuramente Marcos Felipe pode ser titular da equipe. Seu contrato atual vai até o fim de 2023.

De acordo com o portal "NetFlu", o goleiro deseja respirar novos ares e voltar a atuar. Com isso, apesar do receio do Fluminense, a tendência é que a negociação seja concluída e Marcos Felipe emprestado ao Bahia.