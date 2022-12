Conca celebrou a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo - Reprodução: Instagram/Conca

Publicado 14/12/2022 15:36

Ex-jogador e ídolo do Fluminense, Dário Conca mostrou empolgação com a classificação para a final e a possibilidade de título para a Argentina na Copa do Mundo. Em vídeo publicado no Instagram, o hermano de 39 anos ainda provocou os brasileiros.

"Sentimento inexplicável. Mais uma vez, não adiantou secar. Estamos na final. Vamos, Argentina!", disse.

A esposa do ex-jogador é brasileira e brincou com a "dupla nacionalidade", afirmando que agora está na torcida pelo país do marido como "plano B". Ao dizer isso, Conca respondeu: "Aqui sempre foi plano A".



Conca começou a carreira no River Plate e chegou no Brasil através do Vasco, em 2007. No ano seguinte se transferiu para o Fluminense, onde se tornou ídolo da torcida e conquistou o Brasileirão de 2010, recebendo o prêmio de melhor jogador daquela edição.



Ele ainda teve uma curta passagem pelo Flamengo e jogou no futebol chinês, antes de encerrar a carreira em 2019. O hermano, que jogou pela seleção sub-20 da Argentina, não chegou a ser convocado para a equipe principal durante a carreira.