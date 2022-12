Marcos Felipe - Mailson Santana / Fluminense

Marcos FelipeMailson Santana / Fluminense

Publicado 14/12/2022 14:25

Rio - Além do atacante Gabriel Teixeira, o Bahia tem outro jogador do Fluminense na mira para 2023. O clube nordestino fez uma proposta pelo empréstimo de um ano do goleiro Marcos Felipe, que foi reserva de Fábio na última temporada.

Recentemente, Marcos Felipe já tinha manifestado ao Fluminense seu desejo de ser emprestado para ganhar rodagem. O time baiano, que se transformou em SAF recentemente, pode ser uma boa opção para o arqueiro, mas tudo depende da liberação do Tricolor.

Marcos Felipe foi titular do Fluminense ao longo de 2021. No entanto, perdeu espaço neste ano após a chegada de Fábio e disputou apenas nove partidas. O jogador tem contrato com o time das Laranjeiras até o fim de 2023.