Mário Bittencourt, presidente do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 13/12/2022 10:00

Rio - Antes mesmo de ser reeleito, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou que o planejamento para 2023 era de manter a espinha dorsal da última temporada e realizar algumas contratações pontuais. O Tricolor agiu rápido e encaminho a contratação de quatro reforços para o ano que vem. Com isso, um velho problema, a contratação de um lateral-esquerdo acabou sendo o último grande foco dos cariocas para fechar o elenco para a próxima temporada.

O Fluminense está muito perto de anunciar Guga, Keno e Vitor Mendes, todos que pertencem ao Atlético-MG. Além disso, o clube carioca encaminho a contratação de Lima, que disputou o último Brasileiro, pelo Ceará. São reforços para a defesa, lateral, meio-campo e atacante. Com o 'pacotão' praticamente finalizado, falta a contratação de um lateral-esquerdo.

O clube das Laranjeiras já teve dois grandes focos: Reinaldo, que estava no São Paulo, mas preferiu defender o Grêmio e Gabriel Suazo, do Colo Colo, que acabou pedindo um valor acima da realidade do Tricolor. Em 2022, o Fluminense viveu problemas sérios na posição. Diniz chegou a escalar sete atletas para ocupar a função, sendo quatro improvisados (Caio Paulista, Yago Felipe, Calegari e Alexsander).

Além de buscar reforços, o Fluminense se movimentou para renovar com jogadores importantes: Germán Cano, Paulo Henrique Ganso, Manoel e André já assinaram um novo vínculo. O Tricolor ainda pretende estender o contrato com Jhon Arias e Nino.