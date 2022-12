Keno - Reprodução

Publicado 12/12/2022 09:29 | Atualizado 12/12/2022 09:30

Rio - O Fluminense definiu dois alvos para reforçar seu elenco na disputa da Libertadores. Após encaminhar a permanência do meia Nathan, o Tricolor iniciou conversas para contratar o atacante Keno e o lateral Guga, ambos do Atlético-MG. A informação foi dada inicialmente pela Rádio Itatiaia.

A ideia do Tricolor é contratar os dois atletas em definitivo. Nos últimos dias, o Galo iniciou conversas para contratar o lateral Gilberto, do Benfica, e anunciou a chegada do atacante Paulinho, o que deve facilitar a negociação da dupla com o time carioca.

Keno foi o autor dos dois gols na virada sobre o Bahia, que decretou o título do Atlético-MG no Brasileirão de 2021. Ao todo, foram 123 partidas pelo Galo e 23 gols. Ele chegou ao clube em 2020, contratado por R$ 12 milhões, e tem vínculo até dezembro de 2023.

Guga está no Atlético-MG desde 2018. Viveu bons momentos com a camisa do time mineiro, mas perdeu pontos com a torcida ao postar um vídeo comemorando o título do Flamengo na Libertadores, em 2019.