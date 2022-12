Fluminense encaminha empréstimo de John Kennedy para clube paulista

John Kennedy - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 10/12/2022 15:30

Rio - O atacante John Kennedy, de 20 anos, está perto de defender um novo clube. O Fluminense encaminhou o empréstimo do jovem para a Ferroviária, que disputa a Série A do Campeonato Paulista. As informações são do jornalista Gabriel Amaral.

Faltariam apenas detalhes burocráticos para o negócio ser finalizado. A empréstimo será somente para a disputa do Estadual. John Kennedy já planeja sua viagem para Araraquara com o objetivo de fazer o início da pré-temporada com seu novo clube.

Considerado uma das maiores promessas da base do Fluminense, o atacante viveu uma temporada de pouco brilho em 2022. Com problemas de indisciplina, John Kennedy só entrou em campo em oito jogos e não fez nenhum gol, sendo rebaixado algumas vezes para o time sub-20 e sub-23.