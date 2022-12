Gabriel Suazo tem contrato com o Colo-Colo até 31 de dezembro de 2022 - Foto: Divulgação/Colo-Colo

Gabriel Suazo tem contrato com o Colo-Colo até 31 de dezembro de 2022Foto: Divulgação/Colo-Colo

Publicado 09/12/2022 10:57

Rio - O Fluminense vai ter que aguardar mais do que esperava por uma resposta do lateral-esquerdo Gabriel Suazo. Após fazer uma oferta oficial pelo chileno na sexta passada , o clube tinha expectativa de fechar o negócio ainda nessa semana, mas o jogador está curtindo suas férias e não demonstra pressa para definir seu futuro. As informações são do "GE".

O jogador está passando o tempo livre junto de sua esposa em um cruzeiro pelas ilhas do Caribe, na América Central. Enquanto isso, seu estafe analisa as opções no mercado. A oferta do Fluminense não empolgou muito os representantes do chileno, que também veem interesse de outros clubes brasileiros, como o Fortaleza. Mesmo assim, as conversas com o clube carioca continuam, e a diretoria tricolor torce para que não surja nenhuma 'oferta irrecusável' para ele na Europa.

Gabriel Suazo, de 25 anos, é cria do Colo-Colo, onde jogou durante toda sua carreira. Ele viveu sua melhor temporada em 2022, quando marcou três gols e deu cinco assistências em 38 jogos. Além disso, fez dez jogos com a seleção chilena, sendo nove como titular.