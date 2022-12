Nathan - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 11/12/2022 21:10

Depois de semanas de negociações, o meia Nathan deve permanecer no Fluminense em 2023. O Tricolor se aproximou de um acordo com o Atlético-MG pela permanência do atleta, com a renovação do empréstimo até dezembro de 2023. A informação é da Rádio Itatiaia.

O Atlético-MG estava irredutível nas negociações e não aceitava a renovação de empréstimo, afirmando que somente venderia Nathan pela cláusula de opcional de compra de 5 milhões de euros (R$ 27 milhões). No entanto, o Fluminense não se interessou pela compra, e depois de semanas, um acordo parece estar encaminhado.

A grande reviravolta da negociação foi a chegada de Eduardo Coudet, novo treinador do Atlético-MG, que listou Nathan fora dos planos para a temporada do Galo. Sem opções, o clube mineiro cedeu as negociações e aceitou a oferta de empréstimo.

Contratado no início de 2022, o meia Nathan chegou às Laranjeiras cercado de expectativas, mas não assumiu o protagonismo esperado. Ele atuou em 38 partidas pelo Tricolor, marcando apenas 3 gols e 2 assistências.