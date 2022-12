Gabriel Teixeira jogou no Grêmio em 2022, emprestado pelo Fluminense - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 13/12/2022 18:04 | Atualizado 13/12/2022 18:06

Rio - Emprestado ao Grêmio para disputar a Série B do Brasileirão nesta temporada e fora dos planos do Fluminense para 2023, o atacante Gabriel Teixeira pode ter um novo destino em breve. Segundo o "ge", o Bahia, que foi vendido para o Grupo City, ofereceu US$ 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual) para comprar o jogador.

Revelado no Fluminense, Gabriel Teixeira tem contrato até o fim de 2025. O jogador, de 21 anos, perdeu espaço após a eliminação na Libertadores e foi emprestado ao Grêmio. Fora dos planos do clube para a próxima temporada, ele está livre para procurar outro lugar para jogar. A diretoria tricolor tem o desejo de vendê-lo e irá avaliar a proposta.

O valor, em real, oferecido pelo Bahia, é o mesmo que o Grêmio tinha na opção de compra. O clube gaúcho deseja manter o atacante, mas não tinha dinheiro para comprá-lo. Além de Gabriel Teixeira, os baianos encaminharam a contratação de outro cria de Xerém: o atacante Kayky, vendido ao Grupo City em 2021, e que estava emprestado ao Paços de Ferreira, de Portugal.

Gabriel Teixeira fez parte da "Geração de Ouro" de Xerém, que revelou nomes conhecidos da torcida tricolor como André, Martinelli, Calegari, Luiz Henrique, João Pedro e Marcos Paulo. Em 2021, ganhou chance no time principal, mas oscilou. Em 2022, sofreu críticas após a eliminação na Libertadores e foi descartado em definitivo dos planos.