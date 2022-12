Gabriel Suazo tem contrato com o Colo-Colo até 31 de dezembro de 2022 - Foto: Divulgação/Colo-Colo

Gabriel Suazo tem contrato com o Colo-Colo até 31 de dezembro de 2022Foto: Divulgação/Colo-Colo

Publicado 13/12/2022 15:13

Rio - O chileno Gabriel Suazo, que fez uma pedida que assustou o Fluminense, está sendo cobiçado por vários clubes. Segundo o representante do jogador, Alan Silberman, o lateral-esquerdo, de 25 anos, já foi procurado por mais de 20 equipes, sendo a maioria europeias.

"Inúmeros clubes demonstraram interesse. Eu diria, pelo menos, entre 20 e 25 clubes manifestaram interesse. A maioria da Europa. Buscamos um clube sério, com um projeto esportivo importante. Não em Luxemburgo, Andorra nem San Marino", disse o empresário ao site chileno "Dale Albo", que ainda espera por uma proposta condizente:

"A situação do Gabriel é que termina o contrato com o Colo-Colo e seu objetivo, desejo, sonho e vontade é jogar na Europa. Mas até agora não há nada de concreto e sim muito interesse. Imagino que a Copa do Mundo tenha desacelerado as coisas e esperamos por uma oferta interessante", pontuou.

O Fluminense continua sua busca por um lateral-esquerdo, posição carente durante toda a temporada de 2022. Nesse ano, sete jogadores atuaram no setor, sendo Cristiano, Pineida e Marlon, atletas de origem, além de Yago Felipe, Caio Paulista e Alexsander, improvisados.

Suazo é cria do Colo-Colo, onde jogou durante toda sua carreira. Ele viveu sua melhor temporada em 2022, quando marcou três gols e deu cinco assistências em 38 jogos. Além disso, fez dez jogos com a seleção chilena, sendo nove como titular.