Calegari subiu para o time profissional do Fluminense em 2020 - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 12/12/2022 12:10

Rio - Após ser especulado como possível alvo do Internacional, o lateral-direito Calegari negou ter recebido sondagens de qualquer clube e afirmou que ficará no Fluminense. O jogador está de férias em Cuiabá, sua cidade natal, e já começou a preparação física para retornar aos gramados em sua melhor forma.

"Não existe sondagem de nenhum clube, não chegou nada até mim. Estou focado no Fluminense, já começando me preparar aqui em Cuiabá para voltar na minha melhor forma. Na temporada 2023, temos o objetivo de disputar as competições para ganhar", disse em entrevista ao RD News, portal de notícias de Cuiabá.

Calegari é cria das categorias de base e tem contrato com o Fluminense até fevereiro de 2025. O Tricolor detém 90% de seus direitos econômicos. No time profissional desde 2020, o lateral atuou em 82 jogos e marcou um gol.