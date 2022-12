Vitor Mendes, zagueiro do Atlético-MG - Divulgação

Publicado 12/12/2022 16:16

Rio - Com negociações avançadas com o atacante Keno e o lateral-direito Guga, ambos do Atlético-MG , o Fluminense encaminhou a contratação do zagueiro Vitor Mendes, também do Galo. Além dele, o clube tem conversas para acertar com o meia-atacante Lima, do Ceará. As informações são do "GE".

O investimento do Fluminense, será de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 14 milhões) que serão pagos parcelado ao Atlético-MG. Keno e Guga irão assinar em definitivo com o Tricolor, enquanto Vitor Mendes, além de Nathan, que acertou sua permanência no clube carioca , terão contrato por empréstimo.

O bom relacionamento entre as diretorias do Fluminense e Atlético-MG viabiliza a negociação dos quatro jogadores. As duas gestões já se acertaram em relação a Keno e Guga e o Tricolor agora negocia diretamente com os representantes dos jogadores.

Vitor Mendes, de 23 anos, é do Atlético-MG, mas atuou emprestado no Juventude em 2022. Em 21 jogos, o zagueiro marcou um gol. Enquanto Lima, de 26 anos, jogou 53 partidas pelo Ceará em 2022. Ao todo, o meia-atacante fez seis gols e deu duas assistências.