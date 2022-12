Matheus Martins estreou pelos profissionais do Fluminense em 2022 - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 14/12/2022 11:00 | Atualizado 14/12/2022 11:01

Rio - O Fluminense oficializou nesta quarta-feira a venda do atacante Matheus Martins para a Udinese. Em suas redes sociais, o Tricolor não confirmou o valor da operação, fez agradecimentos aos jovem, e informou que manteve 10% dos direitos do jogador para possíveis futuras transações.

"O Fluminense Football Club concluiu a negociação para a transferência do meia-atacante Matheus Martins. O clube, que mantém 10% dos direitos econômicos do jogador, agradece a dedicação do atleta ao longo dos quase dez anos em que vestiu a armadura tricolor e deseja muito sucesso em sua nova etapa. Formado em Xerém, Matheus atuou 51 vezes pelo time profissional e marcou seis gols", afirmou.

Matheus Martins, de 19 anos, fez sua estreia como profissional no ano passado, porém, se firmou no elenco principal neste ano. Após a saída de Luiz Henrique para o Real Betis no meio do ano, o jovem ganhou espaço, sendo titular na maior parte da temporada, sob o comando de Fernando Diniz.

Em 2022, ele entrou em campo em 41 jogos, fez seis gols e deu cinco assistências. Contratado pela Udinese, da Itália, o jovem será emprestado inicialmente ao Watford, da Inglaterra. Lá, ele irá encontrar João Pedro, outro jogador revelado pelo Fluminense, que acabou sendo negociado pelo clube em 2019.