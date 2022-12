Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Fernando DinizMailson Santana / Fluminense

Publicado 14/12/2022 19:56

A França bateu Marrocos e garantiu vaga na final da Copa do Mundo. Durante a partida desta quarta-feira, o comentarista Roger Flores, da Globo, comparou a seleção marroquina com o Fluminense do técnico Fernando Diniz.

"Luis (Roberto), Marrocos está fazendo uma coisa parecida com o que faz o Fluminense do Fernando Diniz. Traz todo mundo para um quadrante do campo, você vê que o Boufal já está jogando por aqui também", começou Roger Flores.

"Marrocos, em determinados momentos, coloca seis, sete, com superioridade numérica, triangulação, movimentação. Tem envolvido a seleção da França", completou o ex-jogador e comentarista da Globo, no segundo tempo.



Os franceses venceram os marroquinos por 2 a 0 e farão a final da Copa do Mundo contra a Argentina, no domingo. Nesta temporada, o Fluminense foi campeão carioca e terminou o Campeonato Brasileiro na terceira posição.