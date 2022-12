Keno - Reprodução

Publicado 14/12/2022 17:34

Rio - O atacante Keno e o lateral-direito Guga não se reapresentaram com o restante do elenco do Atlético-MG, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. Em nota, o Galo informou que liberou a dupla por conta das negociações com o Fluminense.

"Os atletas Keno e Guga não se apresentaram, por conta da negociação com o Fluminense. Os clubes estão tratando dos detalhes. Quando houver (se houver) o acerto, haverá a divulgação", disse o time mineiro.

O Fluminense define os últimos detalhes para contratar a dupla em definitivo. O Tricolor deve desembolsar 1 milhão de euros por 100% dos direitos econômicos de Keno, enquanto Guga custará 1,5 milhão de euros por 50% dos direitos.

Keno foi o autor dos dois gols na virada sobre o Bahia, que decretou o título do Atlético-MG no Brasileirão de 2021. Ao todo, foram 123 partidas pelo Galo e 23 gols. Ele chegou ao clube em 2020, contratado por R$ 12 milhões, e tem vínculo até dezembro de 2023.



Guga está no Atlético-MG desde 2018. Viveu bons momentos com a camisa do time mineiro, mas perdeu pontos com a torcida ao postar um vídeo comemorando o título do Flamengo na Libertadores, em 2019.