Guga é o primeiro reforço do Fluminense para 2023 - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 14/12/2022 20:05

Rio - Em meio à preparação para a próxima temporada, o Fluminense anunciou a contratação do lateral-direito Guga, ex-Atlético-MG, que assinou contrato até dezembro de 2025. O jogador, de 24 anos, chega para reforçar a equipe comandada por Fernando Diniz, que garantiu uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Ele vestirá a camisa número 23, o mesmo que usou quando defendeu a Seleção Brasileira Sub-23.



"É um prazer imenso vestir essa camisa, pois é um clube de uma história gigantesca. Quando tive essa oportunidade não tive dúvidas em responder que queria muito vir para botar meu nome na história desse clube também. Venho para somar, para ser feliz, ser mais um louco da cabeça e, se Deus quiser, conquistar títulos. É o sonho de qualquer jogador vestir a camisa do Fluminense e estou realizando", afirmou o jogador ao site oficial do clube carioca.

Nascido no Rio de Janeiro, o atleta iniciou a carreira no Avaí. Depois de ter destaque na equipe catarinense na temporada 2018, se transferiu para o Atlético-MG. Com a camisa do Galo, acumulou títulos e grandes atuações, que lhe renderam convocações para a Seleção Brasileira Olímpica. Com equipe Sub-23 do Brasil, o lateral conquistou o título do Torneio de Toulon, na França.



Na época, o lateral-direito foi contratado pelo clube mineiro por R$ 7,5 milhões junto ao Avaí. Com a camisa do Galo, participou das conquistas do Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021, assim como da Supercopa do Brasil de 2022. Pelo clube mineiro, o jogador fez 157 partidas e tinha contrato até o fim do próximo ano. Na negociação com o Fluminense, o Atlético-MG ficou com 25% dos direitos federativos do atleta.



"Além de fazer muito barulho e empurrar muito o time, a torcida do Fluminense é muito bonita, faz grandes festas. Espero dar muitas alegrias para eles, ser reconhecido por ajudar e por entregar meu máximo. Não vai faltar vontade e podem ter certeza de que farei de tudo para deixar essa torcida muito feliz", disse.



O lateral-direito é o primeiro reforço para a próxima temporada anunciado pelo Tricolor. Além disso, o clube também renovou com peças importantes para a equipe, como o atacante Germán Cano, o meia Paulo Henrique Ganso, o volante André e o zagueiro Manoel, além de formalizar a permanência do técnico Fernando Diniz.



FICHA TÉCNICA



Nome completo: Cláudio Rodrigues Gomes (Guga)

Data e local de nascimento: 29/08/1998, Rio de Janeiro-RJ

Posição: Lateral-direito

Último clube: Atlético-MG