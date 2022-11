Campeonato Carioca começará no dia 14 de janeiro - Foto: Reprodução

Publicado 15/11/2022 13:16

Rio - Em reunião do Conselho Arbitral para o Campeonato Carioca de 2023, que aconteceu na última sexta-feira (11), um dos pontos de discussão foi quanto aos direitos de transmissão do torneio. No modelo apresentado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Flamengo e Fluminense foram contra. A informação é do "ge".

Duas empresas negociam as vendas, mas a dupla Fla-Flu não mostrou interesse no projeto apresentado e, por conta disso, ambas as diretorias passaram a considerar a Lei do Mandante, sancionada em 2021, para transmissão própria das imagens. Novas conversas acontecerão nos próximos dias para um desfecho do caso.

Mesmo com reuniões marcadas, a diretoria do Flamengo estuda levar o assunto para os tribunais com o intuito de resolver tal impasse. A gestão do Fluminense analisa o momento com cautela e está analisando todas as possibilidades.

Vale destacar que os dois clubes também divergiram da entidade em uma votação para aprovar que os jogos de volta das fases semifinal e final tenham como mandante os clubes que tiverem assinado com a Ferj.

O tempo de duração de contrato (cinco anos) foi mais um ponto de discussão dos rivais cariocas, assim como a diferença de premiação entre campeão e vice (R$ 8 milhões e R$ 1 milhão).