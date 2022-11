Cristiano Ronaldo jogará a sua quinta Copa do Mundo - FOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 15/11/2022 19:29

Cristiano Ronaldo avisou que Portugal irá à Copa do Mundo para conquistar o título inédito. Em entrevista à "Associated Press", publicada nesta terça-feira, o atacante manteve os pés no chão, lembrou que há várias equipes de ponta, mas destacou que a seleção portuguesa tem elenco para se sagrar campeã.

“Claro que estamos aqui para vencer e acredito que temos elenco para isso. Mas há várias equipes de ponta por aí com talentos de classe mundial. Então, temos que manter o foco, permanecer humildes e ir lá e mostrar o que podemos fazer. O resto virá”, disse Cristiano.

O atacante, que jogará seu quinto Mundial, também fez uma análise do elenco. Nesse sentido, Cristiano Ronaldo ressaltou que a seleção para esta Copa é uma "grande mistura" de atletas experientes e jovens em ascensão. Além disso, ele ainda revelou que ficou emocionado ao ver a atual geração de jogadores prosperar.

“A seleção para esta Copa do Mundo é uma grande mistura de jogadores experientes e jovens estrelas em ascensão, e espero que possamos mostrar ao mundo do que esta seleção de Portugal é capaz no mais alto nível do futebol mundial”, analisou o atacante.

“Fiquei emocionado ao ver esta geração de jogadores prosperar. É difícil comparar uma geração com outra. Todos os que jogam por Portugal, seja no passado ou hoje, superaram-se muito para competir ao mais alto nível”, completou.

Em tempo: Portugal está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Coreia do Sul, Gana e Uruguai. A estreia dos lusitanos acontece no dia 24 de novembro, às 13h (de Brasília), contra a seleção ganesa no Stadium 974.