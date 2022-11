Sérgio Ramos não foi convocado pela Espanha para a Copa do Mundo do Catar - Divulgação Uefa

Sérgio Ramos não foi convocado pela Espanha para a Copa do Mundo do CatarDivulgação Uefa

Publicado 14/11/2022 17:20

O técnico Luis Enrique optou por não incluir Sergio Ramos na lista de 26 jogadores que representarão a Espanha na Copa do Mundo do Catar. Nas redes sociais, o zagueiro se manifestou sobre não disputar esta edição do Mundial.

"O Mundial? Claro, era um daqueles grandes sonhos que tinha que realizar. Teria sido o quinto, mas infelizmente terei que assistir de casa", destacou o defensor.

A convocação da seleção espanhola para a Copa gerou polêmica. Além de Ramos, nomes conhecidos, como De Gea, goleiro do Manchester United, e Thiago Alcântara, meia do Liverpool, também ficaram fora da lista divulgada pro Luis Henrique na última semana.

Desde que saiu do Real Madrid para o Paris Saint-Germain, Sergio Ramos não conseguiu repetir as atuações que o colocaram em um patamar elevado quanto aos níveis de defensores do futebol mundial. O jogador atribuiu tal situação ao momento delicado de lesões.

"A temporada passada foi difícil, por causa de lesões e adaptação a um novo clube e a uma cidade diferente. Trabalhei de corpo e alma para me recuperar e me sentir eu novamente, guiado pelos objetivos e esperanças que sempre se estabelece e se propõe", destacou, em trecho da nota publicada.

A Copa do Mundo do Catar terá início no próximo domingo (20) com a partida entre a seleção da casa e o Equador, às 13h, no Al Bayt Stadium.