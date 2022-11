Campeão da Copa do Mundo de 2018, Didier Deschamps está no cargo de treinador da Seleção Francesa desde 2012. O francês conta com diversas estrelas do futebol mundial em um elenco que está entre os favoritos para o título da Eurocopa - reprodução

Publicado 14/11/2022 13:30 | Atualizado 14/11/2022 13:38

França - A primeira concentração da seleção francesa às vésperas da Copa do Mundo do Catar não foi sem surpresas nesta segunda-feira. Os 'Bleus' convocaram inesperadamente Marcus Thuram, atacante do Borussia Mönchengladbach, mas não contarão com o zagueiro Presnel Kimpembe, que será substituído por Axel Disasi, do Monaco.

Thuram, de 25 anos, atual vice-artilheiro do Campeonato Alemão (10 gols), não era convocado para a seleção desde a Eurocopa de 2021, que disputou como reserva.

Filho de Lilian Thuram, lateral campeão do Mundo em 1998, o atacante já chegou ao centro de treinamento de Clairefontaine-en-Yvelines para se juntar à delegação que vai ao Catar.

Thuram teve um bom início de temporada com o Mönchengladbach, com 13 gols e quatro assistências entre todas as competições. Por sua vez, Kimpembe segue sem se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles e por isso foi cortado, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF).