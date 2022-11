Pedro recebe carinho de torcedores italianos - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/11/2022 14:20 | Atualizado 13/11/2022 14:39

O meia Éverton Ribeiro e o atacante Pedro, do Flamengo, já estão na Itália para iniciar a preparação para a Copa do Mundo do Catar. Os rubro-negros chegaram ao hotel da Juventus na manhã deste domingo e receberam o calor de torcedores italianos. Junto deles estava o goleiro Weverton, do Palmeiras, o técnico Tite, e parte da comissão técnica, iniciando assim a formação da delegação da seleção brasileira que irá tentar o hexa.

Ao desembarcar do ônibus, Tite foi o mais reconhecido entre os italianos. Torcedores locais estavam em torno do hotel acompanhando a movimentação do elenco da Juventus, que está hospedado em concentração para o jogo deste domingo contra a Lazio, pelo campeonato nacional.

Além dos jogadores que atuam no Brasil, os outros 23 jogadores se apresentarão no hotel do clube italiano até 12h de segunda-feira. No mesmo dia, às 16 horas, será dada a largada para os treinamentos da Seleção. Além da hospedagem, a seleção brasileira terá direito a um centro de treinamentos com quatro campos. Porém, o grupo de Tite terá privacidade, já que as atividades serão fechadas para o público.

A concentração vai durar até o próximo sábado (19), quando a Seleção embarca para Doha, no Catar. No total, serão 74 pessoas reunidas representando o Brasil. Em busca da sexta estrela, os pentacampeões fazem seu primeiro jogo na Copa do Mundo diante da Sérvia, no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília). O duelo pelo grupo G será no Lusail Stadium, em Doha.