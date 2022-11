Angélica Sulla - Reprodução / Instagram

Publicado 12/11/2022 19:20 | Atualizado 12/11/2022 19:23

Rio - A modelo Angélica Sulla, de 28 anos, faz bastante sucesso no OnlyFans. Musa do Canadá no concurso Bela Copa do Mundo de 2022, ela revelou que um atleta do país já desembolsou cerca de 5 mil euros (algo em torno de R$ 27 mil) por um vídeo personalizado seu.

Ela garante que os jogadores de futebol o acompanham. Com a chegada da Copa do Mundo, Angélica fez uma promessa: "No meu perfil, vai ser um Mundial bem apimentado", disse em entrevista ao portal português "Impala".

A relação de Angélica com o futebol não vem de agora. Ela revelou que decidiu criar sua conta na plataforma de conteúdo adulto graças a um incentivo de jogadores.

"Já tinha pensado em abrir meu perfil no OnlyFans, mas faltava um empurrão. Foi quando participei de uma festa com jogadores no fim do ano passado e eles pediram. Fiquei mais animada. Nunca posei nua para nenhuma revista e depois que entrei no concurso senti uma pressão maior dos meus fãs para fazer um ensaio peladinha. Chegou a hora", contou em entrevista à revista "Quem".