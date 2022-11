Fabinho - Lucas Figueiredo/CBF

Rio - O volante Fabinho, de 29 anos, irá disputar no Catar a sua primeira Copa do Mundo. Com passagens por clubes importantes do futebol europeu com Real Madrid, Monaco e Liverpool, o jogador não atuou como profissional no futebol brasileiro. Negociado pelo Fluminense ainda na base, o jogador relembrou o período no Tricolor.

"Eu acho que não me faz falta, mas eu gostaria de ter tido mais experiência no Brasil. O Fluminense foi meu último clube no Brasil, onde eu joguei várias competições sub-20. A minha última competição foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Acabei criando um carinho pelo Fluminense, tive algumas oportunidades de treino no profissional, seria legal ter estreado no profissional", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

No Liverpool, Fabinho se tornou referência de um dos melhores times do mundo. O jogador, de 29 anos, afirma que a chance de atuar no futebol europeu era imperdível e comemorou os rumos favoráveis em sua carreira.

"Minha carreira tomou esse rumo, foram oportunidades que tive. Saí mais cedo para a Europa e agarrei essa chance, era uma grande porta que estava se abrindo e eu entrei por ela. As coisas foram se saindo bem, eu fui evoluindo, jogando em clubes melhores, terminei no Liverpool aqui e estou muito feliz pelo meu momento, pela história que estou criando aqui", disse.