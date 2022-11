Arrascaeta durante treino da seleção uruguaia - Foto: Divulgação/Twitter @Uruguay

Publicado 11/11/2022 16:04

Na noite da última quinta-feira, o Uruguai divulgou a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar. Dentre os jogadores, há três que atuam no futebol brasileirão: Arrascaeta (Flamengo), Varela (Flamengo) e Canobbio (Athletico). Na relação, também estão presentes os veteranos Cavani e Suárez.

O principal destaque da convocação é Ronald Araújo, do Barcelona. Isso porque ele sofreu uma lesão no tendão adutor longo da coxa direita e precisou ser operado. O clube catalão não divulgou o prazo de recuperação, mas a expectativa era de que o defensor só voltasse a atuar em 2023.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS DO URUGUAI

LA LISTA



Los 26 seleccionados para defender a Uruguay en la Copa del Mundo.



LA LISTA

Los 26 seleccionados para defender a Uruguay en la Copa del Mundo.

GOLEIROS: Fernando Muslera, Sergio Rochet e Sebastián Sosa.

DEFENSORES: Ronald Araújo, Martín Cáceres, Sebastián Coates, José María Giménez, Diego Godín, Mathías Olivera, José Luis Rodríguez, Guillermo Varela e Matías Viña.

MEIAS: Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Lucas Torreira, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Matías Vecino.

ATACANTES: Edinson Cavani, Maximiliano Gómez, Darwin Núñez, Luis Suárez, Facundo Torres e Agustín Canobbio.



GRUPO E AGENDA

O Uruguai está no Grupo H, ao lado de Coreia do Sul, Gana e Portugal. A Celeste estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, às 10h (de Brasília), contra a Coreia do Sul no Education City Stadium.