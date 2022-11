Copa do Mundo no Catar será de 20 de novembro a 18 de dezembro - Fabrice Coffrini/AFP

Publicado 11/11/2022 15:50

Faltando menos de dez dias para o início da Copa do Mundo de 2022, o técnico Maurizio Sarri, atualmente na Lazio, da Itália, fez duras críticas sobre a realização do torneio no Catar, indicando que o país não tem capacidade de agregar ao cenário do futebol mundial.

"Eu o vejo como um insulto ao futebol. Se alguém me explicar o que o Catar pode trazer para o futebol, excluindo dinheiro para Manchester City e PSG, posso mudar de ideia", declarou Sarri, em entrevista após a vitória da Lazio por 1 a 0 sobre o Monza, na última quinta-feira (10).



O técnico italiano, que já comandou clubes como Napoli, Chelsea e Juventus ao longo da carreira, pontuou que a realização da Copa em meio à temporada europeia é um erro, visto que o torneio não poderia acontecer em junho e julho (quando tradicionalmente é realizado) por conta das altas temperaturas do verão local.



A Copa do Mundo de 2022 terá seu início no próximo dia 20 de novembro. Catar e Equador realizam o jogo de abertura, válido pelo Grupo A.