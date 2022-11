Seleção brasileira estreia na Copa no dia 24 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/11/2022 14:29

O Ministério da Economia definiu, nesta sexta-feira, as regras para o expediente de servidores federais em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. De acordo com as orientações publicadas no Diário Oficial da União, nas partidas que começam às 13h, o expediente terminará às 11h. Enquanto nos jogos das 16h, os funcionários poderão sair às 14h.



Além disso, quando a Seleção Brasileira entrar em campo às 12h, não haverá expediente. Porém, isso só poderá acontecer caso o Brasil avance às oitavas, quartas, final ou disputa de terceiro lugar.

A orientação é válida para todos os servidores e empregados públicos, os contratados e os estagiários. Mas, as horas não trabalhadas por conta dos jogos devem ser compensadas entre 1º de dezembro de 2022 e 31 de maio de 2023.



Para os servidores que trabalham presencialmente, a compensação deverá ocorrer por meio da antecipação do horário de entrada no trabalho ou adiamento do horário de saída. Para quem trabalha em home office, a medida deverá ser feita por entregas no serviço.



Ainda de acordo com a portaria, os órgãos deverão seguir em funcionamento nos horários dos jogos da Seleção Brasileira, para permitir ao servidor que optar por exercer as atividades no horário de expediente ordinário.