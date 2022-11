Técnico da Espanha, Luis Enrique convocou 26 jogadores para a Copa do Mundo - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Técnico da Espanha, Luis Enrique convocou 26 jogadores para a Copa do Mundo Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 11/11/2022 12:09

O técnico Luís Enrique definiu os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar e, como esperado, Thiago Alcântara e Sergio Ramos estão fora, assim como De Gea. A opção foi pela renovação já pensando no futuro também, como o atacante Ansu Fati, de 20 anos.



Thiago já não vinha sendo chamado, mas ainda existia a expectatia de que Sergio Ramos e De Gea ainda pudessem ter uma última chance. Já Ansu Fati, ficou fora das últimas convocações, mas voltou a ser lembrado.



"Eu tenho uma regra de não falar de ausências. Acontece com todos os treinadores. Não vou avaliar quem não está na lista. Todos os que jogaram, meu reconhecimento. Os importantes são os 26 que estão", afirmou.



No Grupo E, com Alemanha, Costa Rica e Japão, a Espanha estreia no dia 23 de novembro, contra a equipel da Concacaf.



Confira os convocados da Espanha para a Copa do Mundo



Goleiros: Unai Simón (Athletic de Bilbao), Robert Sánchez (Brighton) e David Raya (Brentford);



Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (Barcelona) e Gayà (Valencia).



Meio-campistas: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Koke (Atlético de Madrid), Marcos Llorente (Atlético) e Carlos Soler (PSG);



Atacantes: Alvaro Morata (Atlético de Madrid), Ferrán Torres (Barcelona), Dani Olmo (RB Leipzig), Nico Williams (Athletic de Bilbao), Pablo Sarabia (PSG), Marco Asensio (Real Madrid), Yeremy Pino (Villarreal) e Ansu Fati (Barcelona).