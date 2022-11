Sadio Mané, do Bayern de Munique, foi convocado por Senegal para a Copa do Mundo de 2022 - CHRISTOF STACHE / AFP

Publicado 11/11/2022 11:09 | Atualizado 11/11/2022 11:24

Com Sadio Mané na lista, Senegal divulgou nesta sexta-feira (11) os convocados para a Copa do Mundo de 2022. O atual campeão da Copa Africana de Nações está no Grupo A da competição e fará a sua estreia no dia 21 de novembro, contra a Holanda.

Principal estrela do time, o atacante Sadio Mané sofreu uma lesão na fíbula direita na última terça-feira (8), na goleada do Bayern de Munique sobre o Werder Bremen por 6 a 1, pelo Campeonato Alemão. O jogador virou dúvida de última hora e ligou um alerta.

Apesar da lesão, o Bayern de Munique informou que era possível convocar o jogador. Porém, não há uma certeza sobre as condições de Mané para o jogo de estreia na Copa do Mundo. A tendência é que ele jogue ao longo da competição.

Mané, que ficou em segundo lugar na Bola de Ouro, não é o único astro da equipe. Senegal contra com outras estrelas como o goleiro Edouard Mendy e o zagueiro Kalidou Koulibaly, ambos do Chelsea, o meia Gana Gueye, do Everton, e o atacante Ismaila Sarr, do Watford.

Confira os convocados:

GOLEIROS: Edouard Mendy, Seny Dieng e Alfred Gomis

DEFENSORES: Pape Abdou Cissé, Abdou Diallo, Ismail Jakobs, Kalidou Koulibaly, Formose Mendy, Youssouf Sabaly e Fodé Balo Touré

MEIAS: Pathé Ciss, Krepin Diatta, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Cheikhou Kouyate, Mamadou Loum, Nampalys Mendy, Moustapha Name, Pape Matar Sarr

ATACANTES: Sadio Mané, Bamba Dieng, Ismaila Sarr, Boulaye Dia, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye e Famara Diedhiou