Neymar disputará a terceira Copa do Mundo - AFP

Neymar disputará a terceira Copa do MundoAFP

Publicado 11/11/2022 03:28

Considerado um dos favoritos da Copa do Mundo, o Brasil terá pela frente um grupo com duas seleções que enfrentou em 2018 (Sérvia e Suíça), além de Camarões, velho conhecido, no Grupo G. Abaixo estão números das quatro equipes nos últimos dois anos.

Brasil

Disputou 24 jogos, com 19 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Marcou 54 gols e sofreu 8 gols.

Contra africanos: 2J/ 2V/ 0E/ 0D / 8GM/ 1GS

5x1 Tunísia / 3x0 Gana



*A grande maioria dos jogos foi contra sul-americanos, mas os principais resultados em 2022 foram:

1x1 Equador / 4x0 Chile / 1x0 Japão / 5x1 Coreia do Sul





Sérvia

Foram 22 jogos, com 13 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, além de 41 gols marcados e 19 sofridos.

*A grande maioria dos jogos foi contra europeus e os principais resultados em 2022 foram:

0x3 Dinamarca / 1x0 e 4x1 Suécia / 0x1 e 2x0 Noruega





Suíça



Fez 25 jogos, com 13 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Foram 45 gols marcados e 27 gols sofridos.

*Quase todos os jogos foram contra europeus e os principais resultados em 2022 foram:

1x2 Inglaterra / 0x4 e 1x0 Portugal / 0x1 e 2x1 Espanha





Camarões



Jogou 30 partidas, com 15 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, além de 37 gols marcados e 27 sofridos.



*A grande maioria dos jogos foi contra africanos e sem expressão, mas os principais resultados de 2022 foram:

0x0 Egito / 0x1 e 2x1 Argélia / 1x0 Coreia do Sul