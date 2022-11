Cristiano Ronaldo deve disputar a última Copa do Mundo por Portugal - Foto: Divulgação

Cristiano Ronaldo deve disputar a última Copa do Mundo por PortugalFoto: Divulgação

Publicado 11/11/2022 03:32

Com Cristiano Ronaldo e outros bons jogadores, Portugal é a favorita do Grupo H, que ainda conta com Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Segue levantamento das quatro seleções nos últimos dois anos.

Portugal

Disputou 24 jogos, e obteve 14 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, com 50 gols marcados e 18 sofridos.



Contra seleções asiáticas: 2J/ 2V/ 0E/ 0D / 6GM/ 1GS

3x1 e 3x0 Catar



*Os outros jogos foram contra europeus e os principais resultados em 2022 foram:

0x1 e 1x1 Espanha / 0x1 e 4x0 Suíça





Gana

Foram 25 jogos, com 10 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. A seleção marcou 27 gols e sofreu 25.



Contra sul-americanos: 2J/ 0V/ 1E/ 1D / 0GM/ 3GS

0x3 Brasil / 0x0 Chile

Contra asiáticos: 1J/ 0V/ 0E/ 1D / 1GM/ 4GS

1x4 Japão

*A maioria dos outros jogos foi contra africanos e sem expressão



Uruguai

Foram 24 jogos, com 11 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, além de 27 gols marcados e 18 gols sofridos.

Contra asiáticos: 1J/ 0V/ 0E/ 1D / 0GM/ 1GS

0x1 Irã



*A maioria dos jogos foi contra sul-americanos. Os principais resultados em 2022 foram:

2x0 Chile / 3x0 México / 0x0 Estados Unidos / 2x0 Canadá



Coreia do Sul



Jogou 25 partidas, com 17 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Foram 52 gols marcados e 21 sofridos.

Contra seleções africanas: 2J/ 2V/ 0E/ 0D / 5GM/ 1GS

1x0 Camarões / 4x1 Egito

Contra sul-americanos: 3J/ 1V/ 1E/ 1D / 5GM/ 7GS

2x2 Paraguai / 2x0 Chile / 1x5 Brasil

Contra europeus: 2J/ 2V/ 0E/ 0D / 9GM/ 1GS

4x0 Moldávia / 5x1 Islândia