Mbappé é o grande destaque da França, ao lado de Benzema - AFP

Mbappé é o grande destaque da França, ao lado de BenzemaAFP

Publicado 11/11/2022 03:00

Atual campeã da Copa do Mundo, a França vai em busca do tricampeonato, mas primeiro terá de superar Dinamarca, Tunísia e Austrália no Grupo C. Confira números nos últimos dois anos das quatro seleções.

França



Disputou 24 jogos, com 13 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Marcou 48 gols e sofreu 20.

Contra africanos: 2J/ 2V/ 0E/ 0D / 7 GM/ 1 GS

5x0 África do Sul / 2x1 Costa do Marfim



*Quase todos os jogos foram contra europeus, e os principais resultados em 2022 foram:

0x2 e 1x2 Dinamarca / 0x1 e 1x1 Croácia







Austrália



Jogou 20 partidas, com 12 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, além de 34 gols marcados e 15 sofridos.

* A grande maioria dos jogos foi contra asiáticos e seleções sem expressão, mas os principais resultados em 2022 foram:

0x0 Peru / 0x1 Arábia Saudita / 0x2 Japão





Dinamarca



Foram 25 jogos, 18 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, mais 59 gols marcados e 20 gols sofridos.

* Todos os jogos foram contra europeus, e os principais resultados em 2022 foram:

2x0 e 2x1 França / 1x2 e 0x1 Croácia / 3x0 Sérvia / 2x4 Holanda





Tunísia



Disputou 30 jogos e conquistou 19 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Marcou 46 gols e sofreu 21.

Contra asiáticos: 1J/ 1V/ 0E/ 0D / 3GM/ 0GS

3x0 Japão



* A grande maioria dos jogos foi contra africanos e seleções sem expressão, mas os principais resultados em 2022 foram:

1x5 Brasil / 2x0 Chile / 1x0 Nigéria