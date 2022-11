Kevin de Bruyne é o grande nome da Bélgica - AFP

Kevin de Bruyne é o grande nome da Bélgica AFP

Publicado 11/11/2022 03:27

Após chegar à semifinal em 2018, a Bélgica foi a cabeça de chave no Grupo E, que conta com a atual vice-campeã, a Croácia, além da surpresa Canadá, além do Marrocos. Veja como foram os jogos dos quatro nos últimos dois anos.

Bélgica

Disputou 24 jogos e conquistou 15 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Marcou 55 gols e sofreu 25.

Contra africanos: 1J/ 1V/ 0E/ 0D / 3GM/ 0GS

3x0 Burquina Faso



* Quase todos os jogos foram contra europeus e os principais resultados em 2022 foram:

0x1 e 1x4 Holanda / 2x1 e 1x1 País de Gales / 1x0 e 6x1 Polônia



Canadá



Foram 29 jogos, com 19 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, além de 72 gols marcados e 17 gols sofridos.

*A grande maioria dos jogos foi contra seleções da Concacaf e sem expressão, mas os principais resultados de 2022 são:

0x2 Uruguai / 2x0 Catar / 0x1 Costa Rica / 2x0 Estados Unidos





Marrocos

Jogou 32 vezes, com 24 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. São 68 gols marcados e 17 sofridos.

Contra seleções da Concacaf: 1J/ 0V/ 0E/ 1D / 0GM/ 3GS

0x3 Estados Unidos



*A grande maioria dos jogos foi contra seleções africanas e sem expressão, mas os principais resultados de 2022 foram:

0x0 Paraguai / 2x0 Chile / 1x2 Egito / 1x0 Gana



Croácia



Foram 24 jogos, 13 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, com 40 gols marcados e 22 sofridos.

* Todos os jogos foram contra europeus e os principais resultados em 2022 são:

2x1 e 1x0 Dinamarca / 1x0 e 1x1 França / 3x1 e 0x3 Áustria