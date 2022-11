Messi vive grande momento pela seleção da Argentina - ANDRES KUDACKI / AFP

Publicado 11/11/2022 03:00

No Grupo C, a Argentina é a grande favorita para o primeiro lugar, deixando México, Polônia e Arábia Saudita brigarem pela segunda vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo. Veja os números das quatro seleções nos últimos dois anos.

Argentina

Foram 24 jogos, com 17 vitórias, 7 empates e nenhuma derrota . O time de Messi fez 47 gols e sofreu 9.

Contra seleções da Concacaf: 2J/ 2V/ 0E/ 0D / 6 GM/ 0 GS

3x0 Jamaica / 3x0 Honduras



Contra europeus: 2J/ 2V/ 0E/ 0D / 8 GM/ 0 GS

5x0 Estônia / 3x0 Itália





Arábia Saudita



Disputou 22 jogos, com 12 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, com 28 gols marcados e 11 sofridos.



Contra sul-americanos: 3J/ 0V/ 1E/ 2D / 0 GM/ 2 GS

0x0 Equador / 0x1 Venezuela / 0x1 Colômbia



Contra seleções da Concacaf: 1J/ 0V/ 1E/ 0D / 0 GM/ 0 GS

0x0 Estados Unidos



*A maioria dos jogos foi contra asiáticos.



México

Disputou 39 jogos, com 19 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. Marcou 51 gols e sofreu 29 gols.

Contra europeus: 2J/ 1V/ 0E/ 1D / 2 GM/ 2 GS

2x1 Islândia / 0x1 País de Gales

Contra sul-americanos: 7J/ 1V/ 2E/ 4D / 7 GM/ 12 GS

2x3 Colômbia / 1x0 Peru / 0x1 Paraguai / 0x3 Uruguai / 2x2 Chile / 0x0 e 2x3 Equador



Polônia

Foram 23 jogos, com 9 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, marcando 46 gols e sofrendo 33.

* Todos os jogos foram contra europeus, e os principais resultados em 2022 foram:

0x2 e 2x2 Holanda/ 0x1 e 1x6 Bélgica / 1x0 e 2x1 País de Gales