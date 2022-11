Lionel Messi vive grande temporada com 12 gols e 13 assistências em 18 jogos - AFP

Publicado 11/11/2022 11:59

Em tratamento de uma inflamação no tendão de Aquiles , Lionel Messi pode ser poupado no último jogo do PSG antes da Copa do Mundo, diante do Auxerre, no domingo, pela Liga Francesa. O argentino já não atuou na última partida contra o Lorient e, apesar de ter retornado aos treinos nesta semana, ainda sente desconforto local.