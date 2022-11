Lionel Messi vive grande temporada com 12 gols e 13 assistências em 18 jogos - AFP

Publicado 05/11/2022 17:58

Com dias para o início do ciclo da Copa do Mundo, o argentino Lionel Messi virou desfalque no PSG. O camisa 10 está lidando com uma inflamação no tendão de aquiles, que lhe deixará afastado por alguns jogos no time francês. Ele só deve retornar aos campos no último jogo antes de sua ida para o Catar com a Seleção Argentina.



A imprensa francesa especulou nos últimos dias que a lesão seria, na real, um pedido do argentino para não atuar nos jogos que antecedem a Copa do Mundo, o que teria gerado um desconforto com o treinador Christopher Galtier. No entanto, o técnico tratou de negar os rumores.



"Nenhum jogador me pediu para não jogar antes da Copa do Mundo. Não está na mentalidade desses grandes campeões. Apesar de tudo, estarão atentos à sua forma física e ao menor estado de alerta muscular. Não podemos esconder o fato de que os jogadores podem ter esse medo de não ir a esta Copa do Mundo. Mas costumo dizer a eles que é preciso jogar duro, sem restrições. É a melhor maneira de se preparar", afirmou.

Depois de uma primeira temporada apagada que o tirou da Bola de Ouro pela primeira vez desde 2005, Lionel Messi reencontrou o bom futebol na atual temporada. Até agora, são 12 gols e 13 assistências em apenas 18 jogos.