Renato Gaúcho abraça Michael em jogo do Flamengo - Marcos Cortes / Flamengo

Renato Gaúcho abraça Michael em jogo do FlamengoMarcos Cortes / Flamengo

Publicado 05/11/2022 17:30 | Atualizado 05/11/2022 17:36

Rio - De volta à Série A, o Grêmio já iniciou o planejamento para a montagem do elenco para o ano que vem. A permanência de Renato Gaúcho não é certa, mas o treinador já pediu a contratação de alguns reforços. Um deles é o atacante Michael, que defende atualmente o Al-Hilal.

Contratado pelo Flamengo em 2020, Michael viveu seu melhor momento com Renato Gaúcho na temporada seguinte. Naquele ano, o jogador, de 26 anos, entrou em campo em 62 jogos, fez 19 gols e deu 10 assistências. Na temporada seguinte acabou negociado com o clube árabe.

Michael já deixou claro que deseja voltar ao futebol brasileiro e teria o Flamengo como prioridade. Porém, o bom relacionamento com Renato Gaúcho pode fazer com que o Grêmio entre com boas possibilidades em um futuro negócio.

No entanto, o clube árabe não deve facilitar a liberação de Michael. De acordo com o jornalista Andre Herman, no começo do ano, o Botafogo ofereceu 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 32.5 milhões, na cotação da época), por 50% dos direitos do atacante. No entanto, o Al-Hilal recusou a proposta.