Andreas Pereira deixou o dele em duelo contra o Manchester CityAFP

Publicado 05/11/2022 14:00

Inglaterra - Vice-líder do Campeonato Inglês, o Manchester City conseguiu uma vitória na raça neste sábado pela competição. Em duelo contra o Fulham, a equipe de Guardiola saiu na frente, cedeu empate o Fulham, gol marcado por Andreas Pereira, ex-Flamengo, mas no fim contou com a estrela de Haaland, que marcou nos acréscimos e deu a vitória aos donos da casa.

A partida começou positiva para o City que abriu o placar aos 16 minutos. Gundogan iniciou jogada que foi concluída para o fundo das redes por Julián Álvarez. Porém, as coisas ficaram mais complicadas aos 25 minutos. João Cancelo foi expulso após fazer pênalti. Na cobrança, Andreas Pereira deixou tudo igual.

Os donos da casa chegaram a balançar as redes em outras oportunidades, no primeiro tempo com Stones e no segundo tempo com Haaland. Porém, em ambos, os lances foi anulados por conta de irregularidades. Porém, no fim, o goleador acabou sendo decisivo. Aos 49 minutos, Haaland cobrou pênalti e deu números finais ao duelo.

Com o placar, o Manchester City aumentou a pressão sobre o Arsenal, que lidera a competição, e para seguir na ponta terá que vencer o Chelsea neste domingo. Já a Fulham, mesmo com a derrota, continua na sétima colocação.