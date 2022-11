Neymar - AFP

NeymarAFP

Publicado 05/11/2022 12:30 | Atualizado 05/11/2022 12:34

Rio - Perto de disputar a sua terceira Copa, Neymar revelou estar ansioso pela disputa da competição. Relembrando seus tempos de torcedor, o atacante do PSG reforçou a importância que a competição tem na história com jogador.

"Copa do Mundo sempre foi meu sonho, desde quando eu vi Romário e Ronaldo ganharem. Sempre coloquei isso como objetivo para mim. Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Quando chega esses momentos, você fica mais nervosinho e ansioso para que chegue logo e você esteja já no ambiente", disse em entrevista à Band.

Aos 30 anos, o camisa 10 da Seleção exaltou o clima do grupo brasileiro antes da disputa da competição. O Brasil é considerado um dos favoritos ao título do Mundial do Catar.

"Clima leve, acho que isso facilita para todo tipo de trabalho. Todo mundo que está ali sabe que está para ajudar, todo mundo torce um pelo outro independente das disputas de posição que existe. São os top jogadores de cada posição. Grupo muito unido, muito leve, ambiente espetacular na seleção. É o que eu mais vejo próximo de vencer, de equipe vencedora. Então, a gente tem tudo para fazer uma grande história", finalizou.